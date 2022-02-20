В последние дни в соцсетях и мессенджерах стало попадаться много видеороликов, снятых в российских регионах, граничащих с Украиной. В кадрах видны колонны российской военной техникой с нанесенной на ней буквой Z.

Один из таких роликов опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

В сети высказывают разные предположения насчет значения маркировки. Согласно мнению одних наблюдателей, это обозначение специальной группировки, которая будет участвовать во "вторжении" в Украину. Другие же полагают, что это просто опознавательный символ принадлежности техники к какой-либо части или объединению частей.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 февраля в Министерстве обороны России заявили о возвращении воинского эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа после учений в пункт постоянной дислокации. В ведомстве заверили, что отводят танки на тысячу километров железнодорожным транспортом - и показали соответствующие видео.

Между тем на Донбассе ОБСЕ заметили оружие, которое и ВСУ, и "республики" разворачивали у линии фронта. Наблюдатели видели даже зенитный ракетный комплекс, размещенный в нарушение линий

отвода в подконтрольном правительству районе Донецкой области.