"ДНР" и "ЛНР" заявляют о том, что Украина резко усилила обстрелы их территории, собираясь пойти в наступление. В связи с чем в "республиках" объявили массовую эвакуацию.

При этом Украина такие намерения опровергает и наоборот винит Донецк и Луганск в провокациях и создании повода к войне (или к признанию "ЛДНР" Россией).

Понятно, что составить объективную картину по заявлениям сторон, обвиняющих друг друга, сложно. Более-менее понятной ситуация становится из отчета ОБСЕ, который затронул первый день обострения - 17 февраля, когда в Станице Луганской попал под обстрел детский сад.

"Страна" проанализировала этот отчет и разобралась, кто мог стрелять по детсаду.

Есть ли обострение?

Действительно, бои начались серьезные, фиксирует миссия.

"СММ констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий... до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года", - говорится в специальном заявлении ОБСЕ, опубликованном в пятницу.

Если наглядно, что в минувший четверг интенсивность обстрелов выросла в несколько раз, многократно превысив среднемесячный показатель.

Эпицентром стал район Станицы Луганской. Но и в других местах был плотный огонь. Но в основном в Луганской области, где ранее было достаточно тихо, а средоточием боевых действий всегда была "ДНР".

Как видим по карте, нарушения наблюдались по обе стороны линии соприкосновения.

В ОБСЕ также заметили оружие, которое и ВСУ, и "республики" разворачивали у линии фронта.

"Наблюдатели видели зенитный ракетный комплекс, размещенный в нарушение линий

отвода в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

Они также зафиксировали 21 гаубицу, 5 противотанковых пушек (4 из них предположительные) и, предположительно, 1 реактивную систему залпового огня на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчете.

Также обращает на себя внимание, что Украина вывела из мест хранения гаубицу "Гиацинт" с впечатляющим диаметром ствола 152 миллиметра. Причем она, судя по отчету, размещена была вблизи жилого квартала в населенном пункте Хлебодаровка.

То есть идут обстрелы, а тяжелое вооружение, в том числе зенитные, ракетные системы подтягивается к линии фронта.

Но при этом нельзя сказать, что напряженность на фронте экстраординарная. Сами наблюдатели говорят, что да, есть откат к ситуации лета 2020 года, до заключения перемирия. Но ситуация, которая зафиксирована была 17 февраля, укладывалась в то, что происходило на Донбассе за последние 5-6 лет. Впрочем, это не означает, к сожалению, что в дальнейшем она не может ухудшиться. Посмотрим, что покажут отчеты ОБСЕ за последующие дни.

Что произошло с детсадом в Станице Луганской?

Наблюдатели ОБСЕ пытались побывать в детском саду "Сказка", который 17 февраля попал под обстрел.

По крайней мере, так утверждали в Украине. Штаб ООС обвинил "республики" в том, что по детскому саду выстрелили 122-миллиметровым гаубичным снарядом.

Однако наблюдателей близко к месту обстрела не подпустили.

"Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 м от северо-восточного фасада и около 30 м от юго-западного фасада..., поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться", - заявили в ОБСЕ.

Поэтому оценивать, что произошло, миссия должна была на расстоянии.

За 20 метров до здания сотрудники обнаружили следы осколков и воронку от взрыва - она находилась к юго-западу от садика (то есть, со стороны позиций "ЛНР"). А вот место, куда попал снаряд, по данным ОБСЕ, находится на северо-восточной стене здания.

То есть примерно здесь:

Отметим, что северо-восточная стена детского сада вообще не "смотрит" на позиции "Луганской народной республики", которые идут по реке Северский Донец.

То есть, если стреляла "ЛНР", то ее снаряд попал в здание под очень острым углом. Вот проекция с ближайшей к северо-восточному фасаду позиции "республики".

Однако, по фотографии входного отверстия нельзя сказать, что снаряд вошел под таким углом. Больше похоже на прямое попадание.

Последний более-менее приемлемый сектор для стрельбы от Северского Донца - примерно в пяти километрах от места и проходит через городскую застройку.

Но здесь снаряд также входит под значительным углом.

При этом, если присмотреться к помещению, куда попал снаряд, то видно, что противоположная стена, куда бы он должен был попасть, если бы летел со стороны "ЛНР", совершенно невредима.

Не пострадали даже хрупкие гимнастические снаряды, которые на ней закреплены.

Также видно, что кирпичная кладка вывалилась строго перпендикулярно пробоине в стене. Что, не исключено, указывает на попадание по прямой, а не сбоку. Но разумеется, в этом должны разобраться эксперты.

Также в отчете ОБСЕ указывается, что на северо-восточном фасаде разбито лишь одно окно. А ведь именно в эту стену попал снаряд, и по идее окна должны были вылететь все или почти все.

При этом СММ заявляет, что сразу два окна разбиты на обратной, северо-западной стене - то есть той, которая "смотрит" вообще вглубь украинских позиций.

Откуда там взялись повреждения - вообще непонятно. Найденная миссией воронка к юго-западу от садика, конечно, в теории, могла вызвать такие последствия. Но тогда неясно, почему остались целыми окна собственно на юго-западной части здания.

Все это, вкупе с тем, что сама Украина никаких выкладок по этому обстрелу не публикует, а наблюдателей к месту не подпускает, рождает ко всей истории с детсадом большие вопросы.