Вчера на неподконтрольной территории Донбасса началась мобилизация.

Причем началась, судя по всему, по-настоящему. Людям начали приходить повестки.

Кто-то идет по повестке в военкомат, другие закрылись дома и стараются не отвечать почтальонам, которые разносят уведомления.

"Страна" узнала, как проходит первая за время этого конфликта мобилизация в "республиках".

Что заявили "ДНР" и "ЛНР" о мобилизации

19 февраля "главы республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

У Пушилина относительно жителей сказано одно: "Осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе". Также указано, что мобилизация общая - кроме нее в "республике" бывает и частичная.

В Луганске вписали в мобилизационный "указ" больше конкретики. Там говорится, что призыву подлежат все мужчины от 18 до 55 лет, причем даже те, кто не состоят на воинском учете, "но обязанные состоять".

То есть тотально все мужское население "ЛНР". И, видимо, та же логика будет действовать и в Донецке. Указанным возрастам также запретили без исключений покидать "ЛНР".

В Луганске, кстати, судя из текста документа (пункт №4) приказывается начать изъятие транспорта на военные нужды - у предприятий, учреждений и граждан.

У Пушилина этот момент - с изъятием автомобилей - решили не конкретизировать. Но при этом идет отсылка "иным мерам, связанным с законодательством". Которые предусматривают в том числе военно-транспортную обязанность (она проговаривается в "законе ДНР" о мобилизации).

Также в "ДНР" ничего не пишут о запрете на выезд, но по факту это в "республике" происходит, говорят местные жители.

Освобождение дают по достаточно узкому количеству критериев - кроме состояния здоровья, это наличие 4 и более детей, "бронь" на производстве, родственники-инвалиды первой группы на попечении.

Как мобилизуют мужчин в Донецке и Луганске

В "ДНР" и "ЛНР" до настоящего момента не было призыва на срочную службу. При этом в последнее время, по информации "Страны", местных жителей начали ставить на воинский учет.

Происходило это при выдаче местного "паспорта", по которому потом было можно получить российское гражданство.

Как раз эти паспорта начали получать очень многие - не только из-за паспорта РФ, но и для нормальной жизни внутри "республики", где украинский документ все чаще отказывались принимать в госучреждениях.

После получения паспорта "ДНР" или "ЛНР", мужчинам выдавали направление в военкомат - стать на учет по месту прописки. Но поскольку это происходило уже после выдачи документа на руки, многие этого делать не торопились. Тем более, что "паспорт" был действителен и так.

Тем не менее, определенная масса людей дисциплинированно отправилась в военкоматы, поскольку призывов на неподконтрольных Украине территориях, как мы уже говорили, не проводилось.

А значит, некая база для мобилизации тех, кто еще не служил в "Народной милиции" или других военизированных структурах, у "республик" имелась.

Первые сведения о том, что массовый призыв начался, появились в открытых источниках и соцсетях. В Донецке развесили плакаты с надписью "Все на защиту родины!"

В соцсетях уже публикуются фото и видео - как со сборных пунктов, где выдают камуфляж, так и с улиц, где комендатура на улице раздает повестки.

Также местным жителям приходят СМС с призывом явиться в военкоматы. Это не адресные сообщения, а массовые рассылки, которые приходят в том числе женщинам.

Есть также кадры мобилизованных в Луганске.

Отдельная история с теми мужчинами, кто хочет выехать из "ДНР". Ранее Пушилин обещал, что будут выпускать лишь тех, кто вывозит на личном автомобиле свои семьи в Россию.

Судя по сообщениям в соцсетях, уже и эта опция закрыта. Еще вчера с выезжающих мужчин брали расписку, что в течение 48 часов они вернутся назад.

А сегодня, как сообщают люди, уже не выпускают никого из мужчин призывного возраста.

Также в соцсетях публикуют фото повесток.

Что рассказывают в Донецке

"Страна" поговорила с дончанами, которые уже столкнулись с тем, как проходит общая мобилизация.

Дончанка Виктория рассказала нам, что в субботу всем мужчинам ее семьи пришли повестки: отцу, брату, мужу и сыну.

"Пока нет понимания, что за повесткой последует. Мои знакомые были на мобилизационных учениях в минувшем году. Мужчин тогда на пару суток вывезли на Саур-могилу, покормили, сделали прививки от ковида, денег даже каких-то дали, полторы тысячи рублей.Но тогда было другое время. А сейчас нет определенности", - считает жительница города.

Также, по нашим опросам среди дончан, живущих на неподконтрольной территории, повестки приходят независимо от сферы деятельности: их получают врачи, учителя, водители, торговые представители, бизнесмены. Причем особой разницы, какой у них паспорт - Украины или "ДНР" - нет.

Почтальоны для того, чтобы доставить повестку, подчас пускаются на хитрости. Нам рассказывают историю: звонит работник почты, за дверью ребенок спрашивает, кто там. Почтальон предлагает позвать маму. Выходит мама, а ей вручают повестку для папы.

Также почтальоны, у которых не берут повестки, говорят, что "тогда придут работники МГБ". Впрочем неизвестно, действительно это так или просто пытаются напугать, чтобы взяли повестку.

Также работа идет по учреждениям и предприятиям. Их руководителям пришел приказ составить списки тех, кто не подлежит мобилизации. Такую информацию нам подтвердили в одной из школ и на кондитерской фабрике.

Но это в Донецке. Жители прифронтовой Горловки сообщают, что там уже бывали случаи, когда молодых людей забирали с улицы и увозили на мобилизационный пункт. Правда, это происходит, как утверждается, главным образом вечером - после 18:00.

Один из служащих "Народной милиции" в Горловке сказал "Стране", что после этого времени молодым парням призывного возраста лучше появляться на улице только в сопровождении родителей или других взрослых - тогда скорее всего, никто их трогать не станет.

Многие люди после всех этих сообщений стараются реже выходить из дома, а некоторые не выходят на работу, чтобы военкомат не "достал" и там. За исключением, разумеется, тех, кто согласен мобилизоваться.

Такие люди тоже есть.

"У меня муж из магазина шёл вечером, и патруль во дворе ехал. Прямо там остановили, спросили знает ли, что мобилизация. Он и так завтра идёт в военкомат, документы глянули и до завтра отпустили. Ещё сказали, что по домам утром начнут ходить", - рассказывает в одной из донецких групп дончанка Виктория Олейник.

При этом не всегда попытки "схорониться" вызваны страхом войны. Как рассказали нам жители Донбасса, в нее как раз многие не верят, считая заявления о скором нападении ВСУ преувеличением властей "республик", которые преследуют какие-то другие цели.

Поэтому одни просто не хотят участвовать в "фарсе", другие - боятся потерять работу или не хотят бросать семью, считая, что достаточных поводов для этого нет. "Когда реальное наступление было в 2014 году, никого в армию не забирали. А тут немного постреляли, и вдруг всех под ружье", - рассказал "Стране" дончанин Георгий.

Те же мысли звучат в соцсетях. Там пишут, что сейчас "Россия прикроет", а из мобилизации "делают шоу".

При этом нет никаких сообщений о том, что в "республиках" начали изымать автотранспорт у обычных граждан.

Также нет информации о том, что мобилизованных отправляют на передовую. Пока идут лишь сообщения о том, что призывников держат на распределительных пунктах.