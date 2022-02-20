Правительство Нидерландов изменило свое решение и начало поставки оружия в Украину. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

"В прошлом году правительство Нидерландов выступало против приобретения Украиной оружия через систему закупок НАТО и не поставляло нам никакого оружия. Но на этой неделе правительство Нидерландов поменяло свое решение и поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности", - сказал Кулеба.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Мюнхене, что страна готова передать Украине дополнительные вооружения. Моравецкий уточнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. Польша уже начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.

Кроме этого, Канада также передаст Вооруженным силам Украины вооружение и различные предметы снабжения на сумму более 7 миллионов канадских долларов ($6,1 млн). Вчера в Украину уже прибыла военная техника из Канады.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Решение властей он оправдал нежеланием самих немцев.

Также спецкор "Страны" Антонина Белоглазова спросила у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину и какие страны по их мнению поступают более правильно.