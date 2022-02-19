В Украину прибыла анонсированная ранее партия вооружения и сопутствующей военной техники из Канады.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter в субботу, 19 февраля.

"Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники", - написал глава Минобороны Украины.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, в Украину были доставлены американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые нашей стране подарила Эстония. Оружие сразу отправили на фронт.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 февраля в Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов. Они доставили боеприпасы и заряды для гранатометов. Ранее уже прибыли 15 рейсов с военной помощью.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Мюнхене, что страна готова передать Украине дополнительные вооружения. Моравецкий уточнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине и уже начала поставлять для ВСУ минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.

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