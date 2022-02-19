Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Мюнхене, что страна готова передать Украине дополнительные вооружения.

Об этом сообщает Польское телевидение.

"Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск. Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, помощь должна быть как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров пару недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.

Моравецкий уточнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. Польша уже начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.

Ранее мы писали, что Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины в случае вторжения войск России. Руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины.

Также мы рассказали, что Канада передаст Вооруженным силам Украины вооружение и различные предметы снабжения на сумму более 7 миллионов канадских долларов ($6,1 млн). Речь идет о пулеметах, пистолетах, карабинах, 1,5 миллионах патронов, снайперских винтовках и другом сопутствующем оборудовании.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".