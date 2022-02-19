Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Запад продолжает информировать его о "вторжении России" в ближайшее время. Однако союзники нашей страны отказываются вводить санкции против РФ сейчас, сделают они это только тогда, когда начнется война.

Об этом глава украинского государства заявил в ходе Мюнхенской конференции.

"У меня был разговор с лидером одной из ведущих стран. Мне сказали, война начнется через несколько дней. Я сказал - введите санкции сегодня. Мне ответили, введем когда начнется война", - рассказал президент.

Он также добавил: если вы 100% знаете о войне, то почему не хотите предупредить ее санкциями? Потом ведь будет уже поздно.

Но, по его словам, Запад отказывается даже заранее озвучить все санкции против России.

"То есть Зе ведет к тому, что у Запада может и не быть никакой информации о "вторжении". И его просто-напросто "разводят", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, в ходе конференции в Мюнхене премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

В своем аналитическом материале "Страна" рассказывала, зачем Запад устроил информационную войну против Украины и что будет дальше.

А журналист Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно.Понятно" разбирается, зачем западный союзник напугал весь мир российским вторжением в Украину и чего теперь ждать на виртуальных фронтах.