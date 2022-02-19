Обещание президента Украины Владимира Зеленского представить в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) законопроекты, обсуждаемые в рамках выполнения минских соглашений, пока не выполнено.

Исходя из последних заявлений украинской власти, она настаивает на своей трактовке “Минска”, что вероятно получит отражение в законопроектах Зеленского, если они все-таки будут представлены (что не факт).

Во всяком случае, в Верховной Раде, куда, по идее, должны в конечном счете попасть эти документы, о них пока ничего не слышно.

При этом, тупик вокруг Минских соглашений является одним из ключевых факторов нагнетания напряженности вокруг Украины. Однако у Зеленского, похоже, не намерены идти на какие-то серьезные компромиссы в этом вопросе.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Шольц проговорился

В интервью изданию “РБК Украина” Зеленский признался, что во время недавних визитов в Киев канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на выполнении Украиной минских соглашений. При этом Зеленский считает этот документ “бездарным”.

“Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции”, - заявил украинский президент.

Давал ли Зеленский такие оценки договоренностям и на переговорах с указанными иностранными лидерами - вопрос открытый. Но он точно подтверждал готовность Украины выполнять Минские соглашения, о чем на пресс-конференции сообщил президент Макрон.

Но это еще не все: канцлер Шольц, выступая в Москве, куда прилетел после Киева, сообщил, что президент Зеленский на переговорах с ним “твердо пообещал” начать законодательную работу, оговоренную в минских соглашениях.

“Президент Зеленский вчера твердо сказал, что трехсторонней контактной группе, в рамках которой происходит минский процесс и в которой заседают все участники, в скором будут представлены все три текста предусмотренных законопроектов - о статусе восточной Украины (видимо, речь об особом статусе Донбасса - Ред.), изменений в Конституцию и подготовки выборов. Это хороший прогресс, от которого нужно отталкиваться”, - заявил Шольц.

А вот на эту тему Зеленский как раз публично не высказывался.

Первая тройка

Но сначала о самих законопроектах.

Странно, что немецкий канцлер вообще заговорил о законе об особом статусе местного самоуправления Донбасса. Ведь он был принят вместе с законом об амнистии в режиме строжайшей секретности еще 16 сентября 2014 года усилиями тогдашнего спикера Турчинова и президента Порошенко.

Правда, в отличие от закона об особом статусе, закон по амнистии так и не был подписан президентом.

Закон о спецстатусе подразумевал введение особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сроком на три года. Впрочем, он так и не заработал. В 2015 году его дополнили условием для введения в действие - проведением “всеобщих, равных, свободных и прозрачных выборов”, которые могут состояться только при выполнении целого ряда требований, в том числе - “выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины”.

Тем не менее, в 2017-м срок его как бы действия продлили на год, и так делали в конце каждого последующего года вплоть до 2021-го.

Как вариант: с Шольцом обсуждалось внесение какой-то новой редакции закона. Кардинально другой текст написать будет сложно, если следовать Минским соглашениям. К этому вопросу мы еще вернемся.

Теперь об изменениях в Конституции. Надо полагать, речь идет о внесении в Основной закон того самого особого статуса ОРДЛО, который оговаривается в “Минске”.

Напомним: 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию о децентрализации власти с упоминанием спецстатуса, внесенный президентом Петром Порошенко. В переходные положения Основного закона предполагалось внести пункт 18 с формулировкой “Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом”. То есть тем самым о спецстатусе.

Голосование проходило с протестами в сессионном зале и на площади у парламента, где в итоге националисты устроили бойню, бросив гранату в нацгвардейцев, стоявших в оцеплении. К рассмотрению во втором чтении в итоге так и не вернулись при Порошенко. А после победы Зеленского проект был отозван 29 августа 2019.

Более того, нынешняя власть устами видных своих представителей неоднократно заявляла, что особый статус для Донбасса вносить в Конституцию не будут, но могут предложить вариант децентрализации, как и у других регионов страны.

Но невозможно выполнить “Минск” без изменений в Конституцию о Донбассе.

И к этому вопросу так или иначе все равно возвращаются на переговорах по урегулированию конфликта - как в случае Шольца (а, возможно, и Макрона).

“Власть, однако, не готова вернуться даже к формулировке, которую попытался записать в Конституцию Петр Порошенко. Давно обсуждается модель децентрализации с префектами, уездами и т.д., которая, правда, пока не принята парламентом. И вот ее Украина предлагает считать шагом по выполнению минских соглашений в части, касающейся изменений в Основной закон”, - говорит политолог Руслан Бортник.

Однако, очевидно, что в Минских соглашениях имелась в виду не децентрализация, а, по сути, очень широкая автономия для Донбасса. И любой другой вариант Россия и "ЛДНР" не будут считать соответствующим Минску-2.

И, наконец, третий законопроект - о внеочередных местных выборах в ОРДЛО.

Условия их проведения дописаны в 2015 году в закон о спецстатусе, который не вступит в силу, если выборы не будут признаны и международными организациями, и самой Украиной демократическими.

В формуле бывшего министра иностранных дел, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера к выборам “привязывается” вступление в действие закона об особом статусе. Он начнет действовать на временной основе сразу после закрытия избирательных участков. И после подтверждений демократичности голосований - уже постоянно.

Впрочем, эту формулу Зеленский, вопреки своим же обещаниям, так и не предложил утвердить законодательно, боясь давления националистов.

Обстрелы по законопроектам

Возможно, законопроектов на тему “Минска” будет даже больше.

Политолог Бортник, ссылаясь на свои источники, говорит, что к новым проектам законов об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и об амнистии добавятся законопроекты о переходном правосудии, выборах, свободной экономической зоне.

“Это то, что звучит постоянно в неофициальных разговорах с властью. Но вообще, чтобы решить все проблемы по Донбассу, придется принять законопроектов 20. Остаются вопросы, связанные с работой временных администраций, признанием актов гражданского состояния и других”, - говорит эксперт.

В тоже время, это все законопроекты "второго плана", которые должны следовать за главной тройкой "минских" документов - законом об амнистии, законом о выборах на неподконтрольных территориях и внесением изменений в Конституцию.

Без этих трех проектов никакого движения не будет.

Но уже сейчас понятно, что если они и будут внесены, то проекты будут отражать позицию Киева по теме вопроса.

“А значит, стоит ждать шквала дискуссии в ТКГ, что означает выигрыш во времени для Киева. Там будут прописаны требования и условия, на которые не факт, что согласятся в России, Донецке и Луганске. С другой стороны, их внесение позволит сбить сегодняшнее обострение на Донбассе и будет аргументом против обвинений Москвы, что Украина саботирует выполнение минских договоренностей. Но есть еще один момент: власть опасается, что ее все равно - чтобы ни было написано в законопроектах, будут критиковать правые. Команда Петра Порошенко все равно найдет, к чему прицепиться”, - говорит Бортник.

В тоже время пока абсолютно непохоже на то, что Зеленский готовится делать хоть какие-то движения по подготовке законопроектов, которые он "твердо пообещал" Кольцу внести на рассмотрение ТКГ.

В парламентском комитете по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который теоретически должен быть главным по данным законопроектам, пока нет информации о них.

“По состоянию на сегодня в повестке дня следующего заседания нашего комитета только текущие вопросы - очередные перевыборы в терробщинах, изменения в закон о госслужбе и вопрос проведения термомодернизации зданий в стране. На вопрос о законопроектах, упомянутых Шольцем, “слуги” только разводят руками”, - комментирует член комитета Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) “Стране”.

Вместе с тем, источник, близкий со стороны Украины к переговорному процессу в Минске, в беседе со "Страной" дал понять, что законопроектов ближайшее время не будет. Главная причина - обострение на Донбассе

“Пока на Донбассе идут обстрелы, не думаю, что кто-то будет что-то вносить”, - говорит собеседник, попросивший об анонимности.

Источники "Страны", близкий к Банковой также говорит, что команда Зеленского не настроена двигаться по теме Минских соглашений. И происходящее на Донбассе и вокруг Украины их к этому не стимулирует.

"На Банковой уверены, что все происходящее – это подготовка России к признанию "ЛДНР". В возможность большой войны и "вторжения Путина" власти не верят. На ключевые требования Москвы по Минским соглашениям – прямые переговоры с "ЛДНР" и внесение изменений в Конституцию - идти не собираются. Эвакуацию и мобилизацию в "республиках", военное обострение на Донбассе, правительство воспринимает как информационную подготовку к признанию "ЛДНР". Не более того.

При этом, само признание Россией "республик" на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает "ЛДНР" и проблема, таким образом, решится сама собой", - говорит источник.

Поводу давления Запада по поводу выполнения Минских соглашений источники рассказывают, что оно не является настолько критичным, чтоб позиция Киева поменялась.

"Тем более, что обострение на Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет", - считает источник.

В тоже время, другой источник, близкий к власти, допустил, что могут быть "серьёзные последствия", если украинская сторона не пойдёт на компромиссы.

"Байден, когда говорил о шансе на дипломатию обращался не только к Путину, но и к Зеленскому. Общее его послание - нужно идти на компромиссы, иначе будет плохо всем. Но это моя точка зрения. Руководство Украины и Офиса президента ее не разделяет", - говорит источник.