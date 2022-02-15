Находящийся с визитом в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрешение кризиса в Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера".

Об этом он сказал во время пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Die Welt.

"Из уважения к только что избранному президенту ФРГ (Франку-Вальтеру Штайнмайеру - Ред.) стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации - это "формула Штайнмайера". Она регулирует последовательность действий", - сказал Шольц.

Напомним, "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм реализации политической части Минских соглашений - то есть, предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Согласно этой формуле выборы на неподконтрольной территории Донбасса должны пройти до передачи контроля над границей. И сразу после этого должен вступить в силу закон об особом статусе.

Но против такой последовательности категорически выступают украинские власти, требуя передать Украине контроль над границей еще до выборов.

Ранее "Страна" приводила слова Шольца о том, что текущий кризис вокруг Украины самый серьезный за последние 10 лет в Европе.

Также он в Москве говорил об обещании Зеленского внести законы по Минским соглашениям.