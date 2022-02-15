Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести законопроекты по Минским соглашениям.

Об этом глава правительства Германии заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам Шольца, несмотря на то, что нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе", дипломатические возможности все еще не исчерпаны. Он поприветствовал, что Россия отвела от границы отдельные подразделения.

"Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов", - заявил Шольц.

"Это хорошая подвижка... Я призвал президента, чтобы он наделил своих переговорщиков конструктивным мандатом", - добавил канцлер, не уточнив, о каком президенте он говорит (но судя по контексту - о Зеленском).

Также отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины Владимир Зеленский выполнять минские соглашения, Шольц ответил: "Все должны придерживаться их".

Напомним, перед поездкой в Москву Шольц посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.