Сегодня, 14 февраля, в Киев с визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он уже прибыл в Мариинский дворец, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса президента.

На кадрах видно, как ко входу в Мариинский дворец подъезжает кортеж Шольца. Канцлер выходит из автомобиля и его встречает Владимир Зеленский, лидеры жмут руку и здороваются на английском языке, после чего несколько секунд позируют фотографам и входят в здание.

Напомним, уже завтра Олаф Шольц отправится в Москву, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. С президентом России канцлер обсудит в том числе и ситуацию в Украине.

Также сообщалось, что 12 февраля Шольц провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили коллективную безопасность в Европе и нормандский формат.

Также "Страна" сообщала, что недавно Макрон приезжал в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским, после чего поехал в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Для чего Макрону нужны Путин и Зеленский, разбиралась Олеся Медведева в одном из выпуском своего блога: