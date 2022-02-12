Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров стороны обсудили коллективную безопасность в Европе и нормандский формат.

Об этом сообщает в Twitter в субботу, 12 февраля, Елисейский дворец.

"Обмен мнениями между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем был посвящен следующим шагам в обсуждении нормандского формата и необходимости определения условий для коллективной безопасности в Европе. Позиции между нашими странами совпадают", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Макрон провел переговоры с президентом РФ Путиным, в ходе которых заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

Ранее мы писали, что после того, как французский президент поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки, ТКГ.

Также "Страна" сообщала о недавней встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, которая состоялась 8 февраля в Киеве. Макрон призвал президента Украины выполнить Минские соглашения. Тогда французский гость также заявил, что готовятся некие новые механизмы гарантирования безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.