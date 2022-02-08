Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он заявил, что Владимир Путин собирается "продолжить исполнять Минские соглашения".

По его словам, "Минск-2" остановил большое кровопролитие и защищает суверенитет Украины. "И поэтому мы должны дальше продвинуться, чтобы их выполнить (до конца - Ред.)".

Макрон сказал, что не будет углубляться в детали, но "процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня оказывается на границах Украины".

Он также добавил, что есть "угроза военных маневров" России. Но нужно "восстановить порядок безопасности на европейском континенте" и "вернуться к системе гарантий".

По словам президента Франции, готовятся некие новые механизмы гарантирования безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.

Напомним, вчера Макрон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров с российским президентом Владимиром Путиным началась его совместная пресс-конференция с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На ней глава Кремля заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

В то же время во Франции после вчерашней встречи Макрона и Путина говорят, что президент России "заявил о готовности к компромиссу с Западом". Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых "военных инициатив" по Украине, пишет издание France 24 со ссылкой на французских официальных лиц. То есть, выходит, что Макрон "уговорил" Путина сделать то, что он и так собирался делать. И "уговорил" не делать того, что он и не собирался делать.