В Москве после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский глава Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. У него спросили, живы ли Минские соглашения, на что Путин заявил, что "другой альтернативы нет".

"Нравится не нравится - терпи моя красавица", - прокомментировал президент РФ заявления из Киева о том, что исполнение "Минска-2" "разрушит государственность Украины".

Путин также напомнил, что "киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз".

По словам Путина, он очень надеется, что "Минск-2" будет выполнен. И снова повторил, что готов предоставить Порошенко, подписавшему эти соглашения, политическое убежище.

"Я знал, что так будет", - сказал Путин об уголовном деле против Порошенко.

Ранее Путин заявлял, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей. Путин также перечислил меры, которые Украина игнорирует по этим соглашениям: прямой диалог с "ЛДНР", особый статус Донбасса и амнистия.

Как писала "Страна", на днях секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что выполнение Минских соглашений "разрушит Украину", поэтому документ нужно переписывать.