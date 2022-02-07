В Москве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным началась его совместная пресс-конференция с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На ней Макрон признал наличие расхождений с президентом РФ и заявил, что "политика открытых дверей НАТО - это экзистенциальный вопрос".

Однако Макрон сказал, что за последние 30 лет "были нанесены травмы" (видимо, безопасности России), что может стать предметом обсуждения с Москвой.

"Мы постарались найти точки, где наши позиции сходятся", - сказал он.

Французский президент также заявил, что сейчас главное - провести деэскалацию и договориться о конкретных мерах.

"Мы это обговорили, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - заявил Макрон, уточнив, что "ближайшие дни будут решающими".

Он пообещал, что в этом контексте будет говорить с Зеленским 8 февраля в Киеве. А также с представителями НАТО.

Кроме того, президент Франции сказал, что нужно выработать с Россией "гарантии безопасности".

В целом его риторика довольно примирительная. Макрон предложил "не повторять ошибок прошлого" и как бы начать с чистого листа.

Как сообщала "Страна", переговоры президентов длились более пяти часов.

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