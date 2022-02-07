Как минимум одной из причин задержки переговоров президентов России и Франции Путина и Макрона стал ужин, которым угощали французского президента.

Кремлевские повара предложили меню из семи блюд:

осетрина с птитимом (вид макарон);

оленина с бататом и ежевикой;

моченые яблоки с лангустином;

равиоли со шпинатом;

уха из пяти видов рыб;

щербет из имбиря;

грушевый пирог с ванильным мороженым.

Из напитков президентам предлагались вина "Шардоне", "Усадьба Дивноморское" и "Ребо" - все 2015 года разлива и российского производства.

Напомним, что президент Макрон рассчитывал во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. За последнее время президент России три раза поговорил со своим французским коллегой. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля.

Ранее мы писали, что Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Также "Страна" сообщала, что за день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, мы информировали, что после сегодняшних переговоров в Москве Эммануэль Макрон направится 8 февраля в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.