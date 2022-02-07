Переговоры президентов начались с опозданием из-за плотного ужина. Фото: Kremlin.ru

Как минимум одной из причин задержки переговоров президентов России и Франции Путина и Макрона стал ужин, которым угощали французского президента.

Кремлевские повара предложили меню из семи блюд:

  • осетрина с птитимом (вид макарон);
  • оленина с бататом и ежевикой;
  • моченые яблоки с лангустином;
  • равиоли со шпинатом;
  • уха из пяти видов рыб;
  • щербет из имбиря;
  • грушевый пирог с ванильным мороженым.

Из напитков президентам  предлагались вина "Шардоне", "Усадьба Дивноморское" и "Ребо" - все 2015 года разлива и российского производства.

Меню кремлевских поваров

Напомним, что президент Макрон рассчитывал во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. За последнее время президент России три раза поговорил со своим французским коллегой. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля. 

Ранее мы писали, что Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Также "Страна" сообщала, что за день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, мы информировали, что после сегодняшних переговоров в Москве Эммануэль Макрон направится 8 февраля в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.