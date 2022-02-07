Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в эфире французского телеканала France 5 по-русски призвала "вместе строить мир".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - сказала она

Затем она перешла на французский и заявила что с Россией "нужно вести диалог".

"Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", - добавила Пекресс.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 7 февраля, президент Франции Эммалуэль Макрон посетит Россию, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день, 8 февраля, Макрон прибудет в Киев.

Также "Страна" информировала о том, что по словам Эммануэля Макрона, для стабилизации международной ситуации необходим диалог с Москвой. Он также добавил, что снижать уровень накала вокруг Украины необходимо путем диалога.

Кроме того, мы писали, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена вывести страну из НАТО в случае своего избрания.