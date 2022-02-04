Президент Франции Эммануэль Макрон, который провел телефонные переговоры с президентами РФ и Украины, на следующей неделе поедет с рабочим визитом в Москву, а после - в Киев.

Об со ссылкой на Елисейский дворец пишет агентство Agence France-Presse в Twitter-аккаунте утром в пятницу, 4 февраля.

По данным агентства, французский лидер в понедельник, 7 февраля, поедет в Россию, а на следующий день (8 февраля) - в Украину.

"В понедельник Макрон отправится в Россию, а во вторник - в Украину, где встретится со своими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы попытаться посредничать и добиться деэскалации украинского кризиса", - пишет французское агентство.

Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Шольц приедет в Киев 14 февраля, а на следующий день отправится в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Также мы писали, что Путин за последнее время три раза поговорил с Макроном. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля.