В среду, 2 февраля, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон созвонились и обсудили ситуацию, разворачивающуюся вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден и Макрон поговорили о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Также в ходе разговора речь шла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических издержек в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", - рассказали в Белом доме.

Байден и Макрон, по информации Белого дома, договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и Евросоюзу.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - рассказали в Белом доме.

Напомним, 28 января Зеленский поговорил о "нормандском формате" по телефону с Макроном.

Также мы писали о том, что 31 января Путин снова созвонился с Макроном, чтобы обсудить Украину и встречу.