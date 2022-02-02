Руководство США решило больше не использовать определение "неминуемый" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

Об этом 2 февраля во время брифинга сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - сказала Псаки.

Она добавила, что быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику.



"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - добавила Псаки.

Заявление Псаки прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Прямо-таки тектонические сдвиги происходят в Вашингтоне: США решили больше не называть возможное вторжение России в Украину "неминуемым", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки", - написал канал.

Между тем несмотря на смену риторики Запад продолжает нагнетать обстановку. Так, Пентагон перебрасывает в Европу дополнительные войска и заявляет, что их могут использовать в Украине для эвакуации.

А Борис Джонсон записал в Киеве видео, на котором рассказал об угрозе нападения Путина.