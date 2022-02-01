Президент Владимир Зеленский, который рассказывает о том, что угрозы нападения нет, снова начал нагнетать обстановку о российских войсках в приграничных с Украиной областях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во вторник, 1 февраля.

"Мы очень ждем, когда Россия отведет войска. Не надо слов. Нужно сделать этот мощный сигнал. Вы видели, что Россия в прошлом году сказала, что отведет войска, но потом большая часть их вернулась. Сейчас мы видим ротации. Ответить вам хочется откровенно - я точно вам не могу сказать, что Россия отвела войска", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что в случае "вторжения" "война будет полномасштабной".

"В общем, отлично Зеленский "успокоил" инвесторов и поддержал курс гривни", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Зеленский также ответил на вопрос, не преувеличена ли угроза российского вторжения.

"Относительно преувеличения угроз - думаю, сложно сказать. Никто не сможет предугадать, что будет. Как, например, в 2013 году не мог предположить, что начнется война и прекратятся отношения с соседями. Потому что были и общие семьи, и бизнес, но сейчас этого нет", - заявил Зеленский.

"По этой логике, война с Россией может начаться в любой момент, а ведь буквально сегодня в Раде президент упрекал политиков и СМИ в раздувании "вируса паники", -комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил ситуацию вокруг украинских границ и назвал ее "более тревожной". Джонсон призвал Российскую Федерацию к переговорам и "избеганию вторжения".

Также "Страна" сообщала, что Путин заявил, что никто не думает, что будет, если Украина как член НАТО атакует Крым или Донбасс.