Столтенберг заявил, что Россия в предложениях по безопасности знала, что НАТО не согласится с ними
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс дал понять о своей готовности к диалогу с Российской Федерацией. В то же время Столтенберг считает, что Россия, когда направляла свои предложения по безопасности, понимала, что НАТО с ними не согласится.
Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального секретаря НАТО дал понять о своей готовности к диалогу с Россией и Совет Россия-НАТО был верным решением для выхода из напряженности.
В то же время есть и проблемы.
"Они требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал Столтенберг на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post, пишет "Интерфакс".
Напомним, в декабре прошлого года Москва обнародовала стратегическое предложение к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди прочего, в предложении было сказано о нерасширении НАТО на восток.
После этого, в январе, прошли три раунда переговоров. На первом этапе прошли переговоры России и Вашингтона в Женеве, на втором - Совет Россия НАТО в Брюсселе, который подробно проанализировала "Страна".