Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс дал понять о своей готовности к диалогу с Российской Федерацией. В то же время Столтенберг считает, что Россия, когда направляла свои предложения по безопасности, понимала, что НАТО с ними не согласится.

Об этом пишет ТАСС.

По словам генерального секретаря НАТО дал понять о своей готовности к диалогу с Россией и Совет Россия-НАТО был верным решением для выхода из напряженности.

В то же время есть и проблемы.

"Они требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал Столтенберг на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post, пишет "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года Москва обнародовала стратегическое предложение к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди прочего, в предложении было сказано о нерасширении НАТО на восток.

После этого, в январе, прошли три раунда переговоров. На первом этапе прошли переговоры России и Вашингтона в Женеве, на втором - Совет Россия НАТО в Брюсселе, который подробно проанализировала "Страна".