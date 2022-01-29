Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы Альянса сегодня по-разному относятся к поставкам оружия в Украину.

Об этом он заявил в интервью El Paris.

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", - сказал он.

В то же время Столтенберг уточнил, что часть союзников НАТО уже поставляют оружие нашей стране.

"Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - добавил он.

При этом генсек НАТО добавил, что поставки оружия в Украину никак не угрожают России, поскольку Москва и сама располагает наибольшей армией в ЕС.

Напомним, НАТО пока не знает о намерениях России вторгнуться в Украину. Альянс будет принимать решения в зависимости от ситуации. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-мероприятии.

Кроме того, в НАТО признают, что Российская Федерация не планирует вторгаться в нашу страну, потому что для реализации этого необходимо стянуть гораздо больше войск.