НАТО пока не знает о намерениях России вторгнуться в Украину. Альянс будет принимать решения в зависимости от ситуации. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-мероприятии.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не знаем о намерениях России. Мы постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации... Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия. Продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будить иметь для России высокую цену", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО заявил, что у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО в Украине. Но при этом Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Украины.

Кроме того, Столтенберг еще раз напомнил, что пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера НАТО.

Напомним, сегодня , 28 января, глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России. Он также сообщали, что РФ не причастна к созданию конфликтных ситуаций вокруг Украины и не давала поводов их появлению.

Кроме того, в НАТО признают, что Российская Федерация не планирует вторгаться в нашу страну, потому что для реализации этого необходимо стянуть гораздо больше войск.