Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что тема вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По ее словам, об этом известно всем, включая руководство России.

Заявление чиновница сделала во время интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

У Бербок попросили прокомментировать требование Москвы к НАТО отказаться от расширения на восток. Министр сказала, что сейчас такого расширения вообще нет. И добавила, что об этом у нее в Москве состоялся долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом Бербок прямо не ответила на вопрос издания о том, как она относится к желанию Украины стать членом Североатлантического альянса.

"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это не на повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО", – сказала глава МИД Германии.

Она также отметила, что самая важная задача сейчас – возобновить диалог о выполнении Минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".

В Европе все чаще заявляют, что Украине не бывать в НАТО - по крайней мере, в обозримой перспективе. Так, в Венгрии сказали, что Украине для вступления в НАТО нужно работать над уважением прав нацменьшинств.

А министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес недавно говорил, что в настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.