Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Об этом глава МИД Испании сообщил в интервью изданию El Mundo в воскресенье, 23 января.

"Сейчас этот сценарий не рассматривается", - ответил Хосе Мануэль Альбарес на вопрос о том, вступит ли в Североатлантический альянс Украина.

Глава испанского ведомства выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины с помощью диалога, но заверил, что Запад "готов к любым непредвиденным обстоятельствам".

"Это заниматься политикой-фикцией. Сейчас мы едины в вопросе о необходимости диалога, а не в таком сценарии", - ответил глава МИД Испании на вопрос о возможности появления испанского военного контингента в Украине.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным" и добавил, что для вступления в НАТО Украине нужно выполнить определенные условия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венгрии заявили о том, что Украине для вступления в НАТО нужно работать над уважением прав нацменьшинств.

Также мы писали, что России не нравится идея отложить вступление Украины в НАТО лишь на некоторый срок.