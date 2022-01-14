У НАТО есть план на случай вторжения России в Украину. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью DW.

По его словам, хотя Украина не является членом НАТО и не попадает под действие статьи 5 о коллективной обороне, Альянс все равно оказывает ей поддержку.

"Большинство поддержки оказывают на двусторонней основе разные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конце концов, это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это тоже четкий сигнал России", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Также Йенс Столтенберг добавил, что решение о принятии Украины в НАТО уже принято, вопрос только в сроках.

Он напомнил, что Украина обратилась с просьбой о присоединении еще 14 лет назад.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", - сообщил Столтенберг.

Ранее "Страна" писала о том, что Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному контролю вооружений с Россией.

Также мы сообщали, что Лавров обвинил США в сдерживании Китая и РФ, а также втягивании Украины в НАТО.