Внешнеполитическое ведомство США советует американцам не посещать Украину ввиду угрозы вторжения России. Государственный департамент выпустил новое предупреждение для граждан Соединенных Штатов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Госдепа США 12 января.

"Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть поездки в Украину в связи с усилением угроз со стороны России. Что касается сообщений о дальнейших необычных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму, то они продолжают поступать, и США напоминают гражданам, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления", говорится в сообщении.

"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на США. Способность Посольства предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с последними рекомендациями по путешествиям на странице информации о стране в Украине и информацией о том, что США правительство может и не может сделать, чтобы помочь в кризисе за границей", сообщает Госдеп.

"Убедитесь, что ваш паспорт США действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев (с даты планируемого окончания поездки - Ред.). Если вы посещаете или живете в Украине и еще не зарегистрировались в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), мы настоятельно рекомендуем вам сделать это. STEP - это бесплатная услуга, позволяющая гражданам путешествующим и проживающим за границей зарегистрировать свою поездку в ближайшем Посольстве или консульстве", предупреждает Государственный департамент.

Ранее "Страна" сообщала, что американцам официально рекомендовали не приезжать в Украину из-за войны, коронавируса и радикалов, а также о том, что посольство США предупредило своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине.