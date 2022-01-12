Госдеп США вновь выступил против законопроекта о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", который выдвинули республиканцы и который просит поддержать Зеленский.

Об этом сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе брифинга 11 января.

Она заявила, что идея о дополнительных санкциях против трубопровода не имеет смысла.

"То, что мы видим в Конгрессе никак не может повлиять на "Северный поток-2", - сказала Нуланд.

При этом, по ее словам, США хотят замедлить процесс запуска трубопровода, но другими методами.

"Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске газопровода", - заявила она.

По словам Нуланд, новое правительство ФРГ предприняло в этом вопросе "значительные шаги".

"Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством, относительно того, что произойдет с "Северным потоком-2", а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины", - сказала Нуланд.

"В общем, Белый дом всеми силами даёт понять Сенату, что за санкции против СП-2, которые так просит ввести Зеленский, голосовать не надо", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что санкции против "Северного потока-2" не нужно вводить потому, что нельзя подрывать отношения с союзниками.

Вместе с тем, уже 14 января Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против "Северного потока-2".