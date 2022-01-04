14 января американский Сенат рассмотрит законопроект республиканцев Техаса о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2", вторая нитка которого уже заполнена газом.

Об этом сообщает Politico.

Проект о введении санкций предложил сенатор-республиканец Тед Круз. Издание ознакомилось с текстом законопроекта, в котором предлагается, чтобы санкции в отношении трубопровода были наложены в течение 15 дней после принятия. Также предусмотрено, что Конгресс может проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них.

Для того, чтобы законопроект был принят, нужно 60 голосов, Круз и другие республиканцы считают, что им удастся их собрать.

В то же время председатель Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил законопроект, который предусматривает в том числе жесткие санкции в отношении "Северного потока-2" , но только в случае вторжения РФ в Украину. В теории лидеры демократов в Сенате могли бы проголосовать за законопроект Менендеса наряду с законопроектом Круза.

Напомним, в конце декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет. Однако в нем нет санкций против "Северного потока-2".

Также сообщалось, что министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2". Мы разбирались, в чем проблема с запуском газопровода.