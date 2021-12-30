Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек убежден в том, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в рамках соответствующего законодательства. Однако он не исключает возможности того, что проект "СП-2" полностью будет остановлен.

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на эфир программы "Heute Journal" немецкого телеканала ZDF.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - сказал Хабек.

Кроме того, заместитель главы правительства ФРГ не исключает возможность того, что проект "СП-2" полностью будет остановлен из-за угроз Украине со стороны России.

По словам Хабека, строительство "Северного потока-2" способно отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа. Министр экономики ФРГ считает, что этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии. Он также добавил, что министерство, во главе которого он стоит, выделит на эти цели 150 млн евро.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявили о том, что газопровод "Северный поток-2" играет роль большую, чем просто частный экономический проект. Он выполняет геостратегическую функцию.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что вчера, 29 декабря, газом заполнилась вторая нитка газопровода "СП-2". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.