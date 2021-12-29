Президент РФ Владимир Путин, который анонсировал заполнение газом второй нитки российского газопровода "Северный поток-2" уже сегодня, заявил, что запуск "СП-2" снизит цены на газ.

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 29 декабря.

По словам российского лидера, запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе и в Украине.

Напомним, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

Однако позже немецкий СМИ сообщили, что "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации. При этом посол ФРГ в Украине в конце осени сказала, что "Северный поток - 2" не заработает еще полгода.

Также сообщалось, что 29 декабря Владимир Путин заявил, что вторая нитка газопровода будет заполнена газом уже сегодня, а по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Северный поток-2" на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.