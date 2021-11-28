Газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur), которую приостановили в середине ноября.

Об этом в субботу, 27 ноября, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

По информации журналистов, случаи, когда газопроводы запускали, не дожидаясь сертификации, уже были. Так, к примеру случилось с трубопроводом NEL (сухопутное ответвление "Северного потока" - Ред.) и газопроводом EGL 401.

В таких случаях предприятию грозит единоразовый штраф, сумма которого может достигать одного миллиона евро. А инвестиции в строительство "Северный поток-2" уже составили минимум 10 млрд евро.

"В свете продолжающихся высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", - пишет издание.

Впрочем, в Федеральном сетевом агентстве заявили, что между NEL, EGL 401 и "Северным потоком-2" "нет ничего общего".

Напомним, Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Поэтому теперь оператор газопровода создаст немецкую дочернюю структуру для поставок по немецкой части трубы, чтобы выполнить требования германского регулятора по организационной форме. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

Также мы писали, что из-за остановки сертификации "Северного потока-2" запуск газопровода могут отложить до марта 2022 года.