Решение германского национального регулятора Bundesneztagentur о приостановке процесса сертификации российского газопровода "Северный поток-2", которое приняли накануне, может повлиять на сроки запуска трубопровода. Ожидается, что "СП-2" не заработает до марта следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отсрочен до марта 2022 года", - сказал источник агентства в немецком правительстве.

По данным Reuters, собеседник сослался на необходимость того, чтобы российская компания "Газпром" создала общество с ограниченной ответственностью, которая будет отвечать требованиям законодательства Германии. По словам источника, "Газпром" заявил, что выполнит это условие для сертификации газопровода.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий регулятор заявил о том, что оператор газопровода может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG - швейцарская компания. Поэтому сертификацию и остановили.

Ранее же стало известно, что "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к участию в сертификации газопровода "Северный поток - 2", но без права вето.

Также мы писали, что в Германии ранее полагали, что газопровод запустят и он начнет работать в начале 2022 года.