В Германии полагают, что процесс сертификации российского "Северного потока-2" может завершиться в начале 2022 года, тогда же газопровод запустят и он начнет работать.

Об этом со ссылкой на члена бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявшего комитет по экономике и энергетике, Клауса Эрнста пишет "РИА Новости".

"Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, "Газпром" сможет это уладить… Считаю, что запуск сможет состояться — самое позднее в начале следующего года", - сказал Эрнст.

Напомним, "Страна" писала о том, что 8 ноября в "Газпроме" заявили, что газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску.

Ранее мы сообщали, что, по информации Bloomberg, процесс получения разрешения на эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток-2" может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.