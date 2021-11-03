Процесс получения разрешения на эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток-2", первую нитку которого уже наполнили газом, может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, именно столько времени могут рассматривать этот вопрос власти ФРГ и ЕС согласно закону.

При этом, на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе. По мнению агентства, она может усугубиться.

Осенью спотовые цены на газ выросли в Европе на фоне роста в Азии и низкого уровня заполненности хранилищ на континенте. Поставки же по "Северному потоку 2" могут начаться на следующей день после предоставления лицензии и решить проблему с дефицитом газа.

Bloomberg считает, что будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли пойдет на изменение позиции правительства по вопросу "Северного потока - 2", которую приняла его предшественница Меркель. То есть - будет поддерживать запуск газопровода.

Федеральное сетевое агентство ФРГ вынесет предварительное решение по сертификации до 8 января, затем в течение двух месяцев его будет рассматривать Европейская комиссия, после чего может продлить рассмотрение еще на 2 месяца - до 8 мая. После этого, как пишет Bloomberg, немецкий регулятор сможет предоставить лицензию "Северному потоку - 2".

Но это крайние сроки. Не исключено, что разрешение на эксплуатацию может быть выдано и раньше, учитывая сложную ситуацию на рынке газа в ЕС.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года.

Между тем, сообщалось, что советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.