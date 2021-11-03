На сайте Госдепа СШС появился релиз о встрече госсекретаря Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Блинкен на ней заявил, что США будут "снижать риски Северного потока для Украины".

Пресс-релиз обнародовали на сайте в среду, 3 ноября.

Согласно данным Госдепа, Блинкен заявил, что США будут "снижать риски Северного потока - 2 для Украины".

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2", - говорится в релизе.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США выполнят все обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Также мы сообщали, что ранее США порекомендовали Украине не обращать внимание на "Северный поток-2".

Между тем, в Украине уже появилась рабочая группа, которая будет заниматься предложениями по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины. В частности, речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2".