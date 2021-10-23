Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями. О таких опасениях заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - заявила Зеркаль "Радио Свобода".

Она добавила, в конце следующей недели планируется встреча лидеров G20. В повестке имеются вопросы преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - Ред.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо", - отметила Зеркаль.

Елена Зеркаль также заявила, что за первое полугодие 2021 года Газпром заработал более 10 миллиардов, а во втором полугодии газовый монополист России заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить".

20 октября "Оператор ГТС" вслед за "Нафтогазом" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы замедлить этот процесс.

В тот же день, по данным СМИ, Россия пообещала увеличить поставки газа в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".