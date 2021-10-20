"Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины" вслед за "Нафтогазом" подал заявку в немецкий энергетический регулятор (Bundesnetzagentur) на участие в процедуре сертификации Nord Stream-2 AG - оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей Фейсбук-странице вечером в среду, 20 октября.

Макогон заявил, что ГТС Украины считают, что российский трубопровод разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" лишь усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка более мощную украинскую ГТС, как альтернативный маршрут поставки газа в Европу.

Мы считаем необходимым проинформировать наших стратегических партнеров обо всех рисках и угрозах в случае запуска "Северного потока-2", - написал глава украинского оператора.

Напомним, несколькими днями ранее в компании Nord stream-2 заявили, что первая нитка "Северного потока-2" заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются.

Также мы писали, что Россия обещает увеличить поставки газа в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".