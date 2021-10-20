Польша и Литва, которые готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, объединили свои газопроводы. Уже в 2022 году газ начнет циркулировать между странами. Осталось завершить работы с оборудованием и проверить трубопровод.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Газопровод GIPL объединяет системы передачи газа Польши и Литвы. В литовской компании Amber Grid заявили, что выполнено уже 95% строительных работ на территории страны.

В пятницу, 22 октября, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетят место объединения газопроводов на границе двух государств.

Общая протяженность трубопровода составляет 508 километров, из них 342 км проложены в Польше, а остальные 165 км - в Литве.

Ранее польский министр климата и окружающей среды Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС. По словам Курлыки, высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что в ближайшее время в Европейском Союзе может грянуть энергетический кризис, который может вызвать коллапс.