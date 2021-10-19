Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что в течение ближайших нескольких недель в Европейском Союзе, где цена газа снова начала расти, может грянуть энергетический кризис, который может вызвать коллапс.

Об этом глава польского правительства заявил в ходе пленарной сессии Европарламента, пишет TACC во вторник, 19 октября.

"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", - сказал он.

Матеуш Моравецкий заявил, что "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором - ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".

Также польский премьер добавил, что в случае ухудшения ситуации, у черты бедности могут оказаться десятки миллионов семей жителей континента.

"Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - добавил Моравецкий.

Напомним, днем ранее сообщалось, что Европа начала отбирать газ из подземных хранилищ.

Кроме того, мы писали, что Молдова объявила режим тревоги и собирается заменить дорогой газ недорогим мазутом из государственного резерва.