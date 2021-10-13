В Молдове объявлено состояние режима тревоги из-за газового кризиса, который переживает страна.

Как передает "Sputnik Молдова", об этом 13 октября заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.

По его словам, режим тревоги должен подготовить предприятия энергокомплекса к любому сценарию и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Спыну также добавил, что правительство решило выделить из госрезерва мазут, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

Кроме того, в Молдове прошло совещание с участием представителей "Молдовагаз" (Moldovagaz), "Молдэлектрика" (Moldelectrica), "Энергоком" (Energocom) и ТЭЦ. На совещании обсуждали тему готовности энергокомплекса к работе в условиях энергетического кризиса.

Также республика продолжит переговоры с представителями "Газпрома". Очередной из раунд на уровне рабочих групп, по словам Спыну, состоится 14 октября.

Вице-премьер констатировала, что повышения цены на газ не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть стоимость для Молдовы. Он отметил, что в дискуссиях с представителями "Газпрома" продолжается обсуждение вопроса исторических долгов Молдовы за газ и тема внедрения Третьего энергопакета.

Спыну также сообщил, что правительство готовит план по предоставлению компенсаций потребителям энергоресурсов в связи с предстоящим повышением тарифов. Однако конкретные размеры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдову.

Между тем премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

"Переговоры с "Газпромом" продолжаются. Они непростые по объективным причинам. В мировом масштабе наблюдается беспрецедентный рост цен на природный газ, а также на другие энергоресурсы. Мы хотим продления контракта на тех условиях, которые существовали ранее. У наших партнеров по переговорам другие требования и ожидания, и я верю, что многие вещи будут прояснены в ближайшую неделю. В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией. Ясно одно: у нас не закончится природный газ. Проблема в цене, которую мы заплатим", - уточнила премьер.

Газовый кризис уже разразился и в Украине. Так, вчера многие области объявили режим ЧС из-за поставок газа бюджетным учреждениям.

"Страна" подробно разбиралась в этой ситуации.