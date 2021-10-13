Президент России Владимир Путин, который ранее пообещал до конца года удивить мир рекордными поставками газа, заявил, что наращивать транзит голубого топлива РФ через Украину опасно. Причиной этому он назвал износ газотранспортной системы (ГТС) нашей страны, которая может "лопнуть совсем".

Об этом российский президент сказал в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели", прямая трансляция ведется в YouTube.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.

Также Путин напомнил, что в текущем году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на десять процентов.

Российский президент также добавил, что РФ готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, "если будут обеспечены экономические и экологические условия".

При этом президент РФ заявил, что отношения между двумя соседними странами испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".

Также Путин заявил, что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску российского газопровода "Северного потока-2", пока не преодолены. Кроме того, он выразил уверенность, что его запуск существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке, которые, напомним, снова начала расти.

Напомним, ранее в Кремле назвали условия для увеличения транзита газа через Украину.

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