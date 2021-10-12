"Нафтогаз Украины" предложил бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года.

Об этом говорится в сообщении компании на странице Национальной акционерной компании в Facebook, которое появилось на фоне проблем с поставками газа для бюджетных организаций (сейчас он предлагается по ценам выше 30 гривен и денег на него в местных бюджетах нет, из-за чего в ряде регионов вводят чрезвычайную ситуацию - подробнее об этом можно прочитать здесь).

НАК заявляет, что сегодня невозможно найти газ по цене ниже 30-45 грн/куб, а также что многие поставщики отказываются от своих обязательств и разрывают ранее заключенные договоры с более низкой стоимостью голубого топлива.

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячную спотовой цены газа. Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа. Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие учреждения, общины точно были с теплом", - говорится в заявлении.

В то же время тут стоит добавить две ремарки.

Первая: заявленная цена газа в два раза выше, чем цена НАК на газ для предприятий теплокоммунэнерго и населения. Вторая: себестоимость добычи украинского газа (который полностью покрывает потребности населения и коммунальной сферы) по разным данным составляет от 1 до 3 гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, когда в Украине начнут включать отопление.

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