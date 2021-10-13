Мы уже писали о 23-м саммите Украина-ЕС, который прошел в Киеве, а также анализировали итоговое заявление.

Несмотря на то, что оно во многом общее и "шаблонное", из заявления все же можно понять, в каком направлении Европа собирается "двигать" Украину дальше. В первую очередь - в экономическом и энергетическом плане.

Тут много интересного в экономическом и энергетическом плане. За расширение торгового сотрудничества и промышленный безвиз мы заплатим массированным экспортом древесины (мораторий на который предлагается снять). Кроме того, Европа активно толкает Украину к "зеленому переходу" и уже обозначила срок, к которому наша экономика должна стать безуглеродной - 2050 год.

Но гораздо раньше наша страна должна объединить свою энергосистему с европейской.

"Это значит, что и тарифы на электроэнергию у нас будут европейские - 6-10 гривен за киловатт", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Разбирались в экономической части совместного заявления по итогам Саммита Украина-ЕС.

"Забыли" об аграрных квотах

В заявлении много общих фраз, касающихся дальнейшей имплементации норм об Ассоциации Украины с ЕС, "углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли" и постепенной интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Также отмечается существенный рост двухсторонних торговых потоков. При этом указано, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Впрочем, в разрезе отдельных стран и в 2020 году, и по итогам первого полугодия этого года крупнейшим торговым партнером Украины является Китай. По данным Госстата, двухсторонний оборот в первом полугодии 2021 года достиг 8,85 млрд долларов (14,6% от всей внешней торговли Украины). Экспорт украинских товаров в КНР вырос на 43%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, импорт - на 25%. На втором месте в списке крупнейших торговых партнеров - Польша (6,9%), на третьем - Германия (6,5%). Но если брать все страны ЕС, то их доля во внешнеторговом обороте Украины действительно весома - 40,4%.

При этом большая часть поставок нашего экспорта в Европу - это агарная продукция. Из года в год наши аграрии жалуются на крайне низкие квоты на беспошлинный ввоз сельхозтоваров в Евросоюз (по некоторым категориям, к примеру, по меду, годовые квоты выбираются за несколько месяцев). Тем не менее, в нынешнем заявлении по итогам Саммита об аграрке - ни слова (кроме того, что Европа "приветствует историческое открытие рынка сельхозземель в Украине").

"Это значит, что на увеличение квот в ближайшее время особо рассчитывать не стоит", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время активизация торгового сотрудничества предполагает увеличения потока импорта из ЕС, в том числе, и сельхозпродукции.

"Аграрная страна Украина почему-то считает большим достижением импорт яблок из европейских стран. Это все в рамках торговой интеграции", - говорит Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

При этом несколько раз упоминается о промышленном безвизе. Зеленский обещает подписать его уже к следующему году. Хотя, по мнению экономиста Алексея Куща, он может стать "последним гвоздем в гроб промышленного потенциала Украины".

"Сейчас у нас есть маленькая лазейка для защиты внутреннего рынка, которая позволяет нам не нарушать правила ВТО, генеральное соглашение по тарифам и торговле и правила зоны свободной торговли с ЕС. И называется она техническая сертификация. Сейчас при закупке, например, локомотивов для “Укрзализныци” мы не имеем права дискриминировать европейских производителей, но можно сослаться на специфические технические требования, которые позволяют нам отбирать продукцию именно наши производителей. Это техническая виза, которая не считается дополнительной заградительной импортной пошлиной. При промбезвизе у нас уже не будет такой возможности. Украина станет открытой площадкой для продажи европейских товаров”, - говорит Кущ.

Деньги от Европы

В совместном заявлении говорится также о деньгах - кредитной помощи ЕС и инвестициях. Так, нам "напомнили", что с 2014 года европейские финансовые институции "мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро". Также упомянули о более «свежих» поступлениях. В этом году ЕС собирается предложить Украине финансовую поддержку в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) - для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, включая зону свободной торговли.

Также ЕС выделил нам второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Напомним: первый транш в таком же размере мы получили еще в прошлом году под борьбу с ковидом. Но второй поставили на паузу, в том числе, из-за пробуксовки с выполнением меморандума (в нем прописывали борьбу с коррупцией, улучшение деловой среды, реформу управления госпредприятиями и др). Также одним из факторов задержки со вторым траншем стал тот факт, что сотрудничество с МВФ поставили на паузу.

ЕС также подтвердил поточную гуманитарную поддержку востоку Украины (25,4 млн евро в этом году)

Но самый большой куш, который светит Украине - 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций. Их вы можем получить в рамках экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства.

Обновленный план ЕС представил летом нынешнего года. Тогда финансирование в 2,3 млрд евро для шести стран-партнеров (Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Беларусь), которое должно подтянуть еще порядка 17 млрд евро инвестиций.

Приоритетные направления — торговля, создание новых рабочих мест, строительство дорог, поддержка малых и средних предприятий, поддержка "зеленых" проектов и др. Более подробно эта тема будет обсуждаться на саммите Восточного партнерства, который состоится в декабре.

"При этом ничего не говорится о финансировании "озеленения" украинской экономики, на которой настаивает ЕС. Между тем, счет там идет на десятки миллиардов. Только модернизация угольных ТЭС потянет на 4 млрд евро", - говорит Корольчук.

Экспорт древесины, ноль выбросов к 2050 году, общий роуминг

Самый важный в экономическом плане - 16 пункт заявления. В нем говорится об усилении экономической интеграции в ряде отраслей.

В частности, промышленном безвизе и расширении торгового сотрудничества.

"Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозных пошлин в соотвествии со статьей 29(4) Соглашения об Ассоциации", - говорится в заявлении. Но далее следует расшифровка - чем Украине придется заплатить за уступки Европы по пошлинам.

Самое важное в этом списке - древесина.

В заявлении говорится об урегулировании "торговых раздражителей", таких как мораторий на экспорт древесины.

"По-сути, мы подписались на отмену моратория", - говорит Олег Пендзин.

Стоит отметить, что украинские деревообрабатывающие предприятия и так столкнулись с проблемой дефицита сырья и заоблачных цен на него. Это связано с тем, что через биржу, где должны покупать сырье лесопилки, проходят крайне небольшие объемы. Но они могут еще больше упасть, если откроется экспорт древесины в Европу.

И это при том, что была заявлена цель поставлять в ЕС, вместо необработанное древесины, продукцию с более высокой добавочной стоимостью. Под это в Украине начали открываться частные деревообрабатывающие предприятия.

То есть, судя по всему, теперь будет кардинальный разворот, и в Европу пойдет украинский лес, а не продукция деревообработки.

Об ускорении вырубок в наших лесах и говорить не приходится, ведь и до этого контроль был крайне слабым. Обещанного Зеленским миллиарда новых деревьев пока нет, а вот лишиться миллиардов уже существующих зеленых насаждений мы рискуем.

Еще один важный пункт - о "зеленом переходе" Украины.

В заявлении сказано, что Европа "предложила Украине утвердить долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, включая промежуточные цели, с обязательной целью относительно достижения климатической нейтральности не позже 2050 года".

То есть, названа вполне конкретная дата "Ч"- 2050 год. К этому времени Украина должна будет стать полностью климатически нейтральной, а это значит - закрыть все угольные ТЭС, модернизировать предприятия, отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Хотя 2050 год кажется отдаленной перспективой, времени на самом деле не так много. К примеру, гораздо более продвинутый, чем мы, Китай собирается достичь планки «ноль выбросов» только к 2060 году.

В качестве промежуточных целей указана, к примеру, «политика углеродного ценообразования». Речь идет о так называемом налоге на "карбоновый след", который собираются внедрять и в Евросоюзе. Он будет высчитываться в зависимости от того, какой вред нанесло производство той или иной продукции окружающей среде. Помимо "грязной" металлургии достаточно высокий карбоновый след - в аграрной продукции. Да и в целом, учитывая устаревшие промышленные мощности Украины, доплата за "грязное производство" для многих предприятий может оказаться неподъемной.

В пункте 16 есть также, на первый взгляд, шаблонный абзац, в котором говорится о "приветствии" завершения переговоров по обновлению ряда дополнений с Соглашению об Ассоциации с ЕС. Это, в частности, дополнение XLIV по финансовому сотрудничеству, XVIІ по сотрудничеству с сфере телекоммуникационных услуг, почтовых и курьерских услуг и международного морского транспорта.

Тут особое внимание стоит обратить на телекоммуникационные услуги.

"Есть две идеи - о присоединении Украины к "единому роуминговому пространству" и взаимном признании электронных доверительных услуг. Еще с 2015 года лоббисты интересов европейских телеком-операторов носятся с идеей присоединения Украины к европейскому режиму регулирования роуминговых тарифов, известному как RLAH (Roaming Like At Home, роуминг как дома). Им удалось "продать" эту идею первым лицам государства, в результате начиная с 2017 года в Украине имеет место директивное вмешательство в расчёты между украинскими и зарубежными операторами. Вопреки обещаниям, в ответ на снижение нашими операторами ставок доступа на свои сети. иностранные, в том числе и европейские контрагенты не пошли на симметричное снижение. В результате вместо традиционно положительного сальдо расчётов, то есть, стабильных валютных поступлений, Украина столкнулась с тем, что буквально на ровном месте возникли расходы.

Что касается признания электронных доверительных услуг (к примеру, электронной цифровой подписи), то тут Украина вообще рискует попасть в международный скандал. С 2015 года у нас наблюдаются массовые (сотни, если не тысячи инцидентов в год) злоупотребления цифровыми подписями нотариусов и регистраторов. Ими заверяются заведомо противоправные, преступные действия, включая отчуждение собственности самого разного масштаба. За это время ни один нотариус или регистратор не получил обвинительный приговор за соучастие в уголовных преступлениях, не отправился в тюрьму. В случае взаимного признания цифровой подписи теперь уже и резиденты стран ЕС рискуют стать жертвами "проделок" украинских мошенников", - говорит эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Дорогое электричество и газ и отбой по водороду

В заявлении есть важные пункты по энергетике.

"Мы договорились о важности дальнейшего сотрудничества по интеграции энергетических рынков и энергетических систем Украины и Европы на равных условиях на основе подтвержденных обязательств Украины по завершению реформирования рынка электроэнергии и газа", - говорится в заявлении, Также там упоминается о договоренностях по созданию "рабочей группы высокого уровня" для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в Украине.

Если говорить о "реформе рынка электроэнергии", то тут речь идет, в первую очередь, о присоединении нашей энергосистемы к европейской ENTSO-E.

Слияние украинской и европейской энергосистем было заявлено еще несколько лет назад, но фактически синхронизировано с Европой работает только "Бурштынский остров" ДТЭК

"Не знаю, как мы будем присоединяться к европейской энергосистеме. Она заточена на дорогую электроэнергию из возобновляемых источников, и, стоит ожидать, что ее будут "втюхивать" и Украине. При этом нашу дешевую электроэнергию от атомки станут экспортировать в Европу, а угольные ТЭС придется закрыть. Интересно, что почему-то никто не поднимает вопрос - а по каким тарифам украинцам придется платить за электроэнергию после присоединения к европейской сети. Напомню, что в Германии минимальный тариф - 10 гривен за киловатт (в Украине сейчас для промышленности - до 4 гривен, а для населения 1,44-1,69 - Ред.)", - говорит Корольчук.

Что касается рынка газа, то его дальнейшая "реформа" значит лишь одно - и населению, и бюджетникам, не говоря уже о промышленности, придется покупать газ по рыночным ценам. Причем, судя по всему, привязка к импортному паритету сохраниться. Если бы такое правило действовало уже сейчас, всей Украине пришлось бы платить за отопление по тарифу, в котором заложен газ по 40-45 гривен за куб. Что ни для населения, ни для бюджетной сферы явно не по карману.

При этом в энергетической части заявления есть интересный нюанс.

"Почему-то там совсем не упоминается о водороде. Хотя у нас постоянно говорят о "перепрофилировании" отечественной ГТС под поставки водорода в Европу. Но видимо для ЕС эта тема, если и актуальна, то на весьма отдаленное будущее", - говорит Корольчук.