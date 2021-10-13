Российская Федерация готова нарастить транзит газа через Украину при условии что со стороны Европейского Союза увеличатся закупки. Увеличится транзит может и в том случае, если Киев предоставить конкурентные условия для него.

Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, чтобы решить вопрос о транзите Украина должна разговаривать с покупателями газа в Европе, которые могут заключить длительное соглашение с увеличенными объемами с "Госпромом".

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - заявил пресс-секретарь Путина.

При этом он уточнил, что на данный момент Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и РФ выполняет все свои контрактные обязательства.

Напомним, закачка газа в хранилища Европы упала до минимума и сравнялась с майскими показателями. При этом отбор уже в скором времени грозит превысить объе закачек.

Также "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковске больницы, школы и детсады остались без отопления из-за высоких цен на газ.