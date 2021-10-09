"Пусть слушают почаще". После падения цен на газ Лавров посоветовал европейцам внимать выступлениям Путина
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента РФ Владимира Путина, если после них снижаются цены на газ.
Об этом сообщает РИА Новости.
В среду во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса Путин заявил, что компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока - 2" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе. После чего цены на газ пошли вниз.
"Пусть слушают почаще (выступления Путина - Ред.)", - пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна о том, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.
"Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо", - добавил министр.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они подскочили более чем вдвое. 6 октября был достигнут исторический максимум - 1937 долларов за тысячу кубометров, однако после этого цены на фьючерсы перешли к снижению.
Как отметило издание Financial Times, резкому падению стоимости энергоносителей на европейском рынке предшествовало заявление Путина о готовности стабилизировать растущие цены.