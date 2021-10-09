Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента РФ Владимира Путина, если после них снижаются цены на газ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В среду во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса Путин заявил, что компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока - 2" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе. После чего цены на газ пошли вниз.

"Пусть слушают почаще (выступления Путина - Ред.)", - пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна о том, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.



"Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо", - добавил министр.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они подскочили более чем вдвое. 6 октября был достигнут исторический максимум - 1937 долларов за тысячу кубометров, однако после этого цены на фьючерсы перешли к снижению.

Как отметило издание Financial Times, резкому падению стоимости энергоносителей на европейском рынке предшествовало заявление Путина о готовности стабилизировать растущие цены.