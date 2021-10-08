Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, как проходил день рождения Владимира Путина, появившегося на свет 7 октября.

Как пишет "Газета.Ру", об этом представитель Кремля сообщил журналистам во время ежедневного брифинга.

У Пескова поинтересовались, что глава российского государства делал 7 октября.

"Во многом с телефонной трубкой в руках, в переговорах. Больше времени было потрачено на рабочие вопросы. Было совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления", - ответил Песков.

По его словам, как президент России отметил праздник вечером - это личная информация.

"Конечно, его поздравляли родные и близкие", - заверил Песков.

Он добавил, что Путин высоко оценил работу кремлевского пула журналистов, также присоединившегося к поздравлениям президента.

Ранее "Страна" приводила заявление Пескова о том, что президент редко освобождает день рождения от рабочих мероприятий, при этом он не придерживается традиции проставляться для сотрудников.

Также мы сообщали, что в день рождения Путина украинский нардеп Алексей Гончаренко прямо в Верховной Раде предложил произнести матерную речевку о главе Кремля "Путинх х@йло!". И его поддержали некоторые парламентарии, проскандировав ее.