В четверг, 7 октября, в Верховной Раде Украины продолжается обсуждение кандидатур на пост спикера, вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова. Один из кандидатов - народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко напомнил о "народной песне" про президента РФ Владимира Путина.

"У нас сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте все вместе, скажем и напомним этому имениннику, Владимиру Путину, на весь мир, украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ее напомним и скажем: Путин!" - сказал Гочаренко.

И небольшой хор из депутатского зала ответил: "Х@йло!". После этого Гончаренко резюмировал: "Так и будем работать".

Замечание Гончаренко получил только за то, что обратился к депутатом фразой "мальчики и девочки".

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. После этого на кресло председателя Верховной Рады выдвинули пятерых народных депутатов, среди них первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Также сообщалось, что Зеленский освободил вице-спикера Рады Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.