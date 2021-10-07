Президент Украины Владимир Зеленский освободил вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Об этом говорится в указе от 6 октября, обнародованном на сайте главы государства в четверг, 7 октября.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Напомним, 5 октября председатель Рады Дмитрий Разумков, которого перед этим отстранили от ведения пленарных заседаний парламента, передал право на их проведение своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Ранее мы также писали, в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Офису президента источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Также напомним, что уже сегодня Рада будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Ранее нардепы проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня.